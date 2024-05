Presidente da União Ciclística Internacional estará no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo no Brasil

A presença do presidente da União Ciclística Internacional (UCI), o francês David Lappartient, no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada, que acontecerá na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, ressalta a relevância do evento e reforça a posição do Brasil como anfitrião de competições ciclísticas de destaque.

"Gostaria de expressar minha gratidão à Confederação Pan-Americana de Ciclismo (COPACI) e à União Ciclística Internacional (UCI), por acreditarem mais uma vez no nosso trabalho. Estamos felizes por sediar esta competição em um ambiente tão acolhedor. Este é um momento especial para celebrarmos a união entre os países das Américas em torno do ciclismo, e tenho certeza de que será uma semana inesquecível para todos os envolvidos", declarou José Luiz Vasconcellos, presidente da CBC.