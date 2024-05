Michel Augusto fica em nono no Mundial de judô e consegue vaga nas Olimpíadas

O Brasil tem mais um representante garantido nos Jogos Olímpicos de Paris no judô. Trata-se do jovem Michel Augusto, de 19 anos, que assegurou a participação no evento após a disputa do Campeonato Mundial da modalidade, em Abu Dhabi.

Na categoria até 60 quilos, Michel Augusto ficou neste domingo na nona colocação do Mundial. Ele acabou eliminado por Yeldos Smetov, do Cazaquistão, nas oitavas de final. Ainda assim, conseguiu a pontuação suficiente para a disputa das Olimpíadas.