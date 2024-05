Ídolo do Palmeiras, ex-goleiro Marcos valoriza carreira de Cássio no Corinthians

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, o ex-goleiro Marcos deixou seu nome marcado na história do Palmeiras. Ele sabe a dificuldade e a pressão de jogar em um time grande. Assim, o Santo Alviverde fez questão de valorizar a carreira do goleiro Cássio no rival Corinthians.

Nas redes sociais, Marcos enviou uma mensagem dando os parabéns a Cássio pela história construída no Timão, depois de 721 partidas e a conquista de títulos importantes, como a Libertadores e o Mundial de 2012.