Em reencontro com a torcida na Vila, Santos goleia o Brusque e volta à ponta da Série B

O Santos deixou os seus torcedores contentes neste domingo. Atuando na Vila Belmiro, o Peixe goleou o Brusque por 4 a 0, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Weslley Patati, Giuliano, Willian Bigode e Morelos anotaram os gols.

Este foi o primeiro jogo do Alvinegro Praiano com torcida na Segunda Divisão. O clube está punido pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final de 2023, mas a diretoria conseguiu uma liberação do STJD para ter 100% de público neste embate. A renda será integralmente revertida às vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.

Com o resultado, o Santos retomou a liderança da Série B, com 15 pontos, ultrapassando o Goiás, que tem 14. Já o Brusque está em 16º, com quatro.