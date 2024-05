Elenco do Corinthians ganha dia de folga e se reapresenta nesta segunda-feira

Em contrapartida, o volante Maycon e o meio-campista Ruan Oliveira, que passaram por cirurgia, desfalcam o clube do Parque São Jorge.

Outra baixa será Cássio, que antecipou a rescisão de seu vínculo e se despediu do Corinthians no último sábado, com uma entrevista coletiva no CT. Ele está a caminho do Cruzeiro.

O último sábado foi reservado para a despedida do ídolo no CT Dr. Joaquim Grava. Além de dar a sua última coletiva como goleiro do Timão, ele deu adeus ao grupo, diretoria, comissão técnica e todos os funcionários do clube. A partir de agora, o titular absoluto da posição será Carlos Miguel.