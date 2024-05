Confira os destaques do quarto título consecutivo do Manchester City no Campeoanato Inglês

Haaland

O atacante norueguês Erling Haaland foi um dos nomes importantes para o clube de Manchester se tornar campeão e terminou a liga nacional como o artilheiro pela segunda vez consecutiva, com 27 gols marcados.

Rodri

Comandando o meio-campo, o volante Rodri foi peça-chave na conquista do City. Com ele em campo, a equipe não perdeu nenhuma vez na competição. Mesmo sendo o primeiro homem à frente da defesa, o espanhol balançou as redes em oito oportunidades e deu nove assistências. O camisa 16 foi o autor do terceiro gol diante do West Ham, que deu tranquilidade para o time no restante da partida.