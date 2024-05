Zubeldía tem exemplo de Cano para ajudar Juan a amadurecer no São Paulo

"Os centroavantes, às vezes, acabam fazendo os gols que têm que fazer, que no início erram, após um processo de amadurecimento. Repito, passei isso com Germán Cano e hoje é o maior artilheiro do futebol brasileiro. Podem perguntar a ele como foi o processo", completou.

Desde a chegada de Zubeldía, Juan entrou em campo por quatro vezes, com dois gols marcados. Ele foi titular nas vitórias contra Águia de Marabá e Fluminense e foi acionado vindo do banco de reservas nos dois duelos contra o Barcelona-EQU.

Ao todo, o atacante soma 71 jogos com a camisa são-paulina, com sete tentos e seis assistências. Em busca de consolidar o processo de amadurecimento, ele tem a volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, no Morumbis, como próximo compromisso. O Tricolor defende a vantagem de 3 a 1 construída na ida.