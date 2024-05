Time sub-20 do Palmeiras faz oito no Flamengo-SP pelo Campeonato Paulista

Neste sábado, a equipe sub-20 do Palmeiras enfrentou o Flamengo-SP, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, na Academia de Futebol 2. O time alviverde ganhou por 8 a 0, com gols de Edney, Thalys (2), Vitor Reis, Luighi, Sorriso (2) e Benedetti.

O Palmeiras, com a vitória, continua na primeira posição do grupo 11, com 16 pontos e invicto na competição. Até o momento, o time registra cinco vitórias e um empate. A equipe volta a campo no próximo sábado, contra o Ibrachina, às 15h (de Brasília), fora de casa.