Santos vence o EC São Bernardo e segue invicto no Campeonato Paulista sub-17

Neste sábado, o Santos sub-17 venceu o EC São Bernardo, fora de casa, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Davi Santos e Fernando Pradella marcaram os gols no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP).

"Acho que o mais importante foi a vitória! Eu estou feliz por ajudar a equipe com o gol, estava esperando bastante por esse momento, pelo campeonato que eu estava fazendo e só estava faltando esse gol. Ele veio hoje e para ajudar a equipe com mais três pontos, estou muito feliz", disse Davi.

O sub-17 santista segue invicto no estadual, agora com 30 gols marcados e apenas um sofrido. O time lidera o seu grupo.