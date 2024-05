Pedrinho trata lesão em dois períodos para voltar ao Santos o quanto antes

O jogador de 24 anos está correndo para ficar apto o quanto antes. Ele está fazendo tratamento em dois períodos no CT Rei Pelé, mas deve ficar cerca de um mês fora.

O retorno do ponta é de suma importância para o Santos, especialmente após a lesão muscular de Guilherme. Julio Furch é outro que sofre com dores no púbis e também está entregue ao DM.

O Santos volta a campo neste domingo, às 11 horas (de Brasília), contra o Brusque, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Neste jogo, o ataque santista deve ser formado por Weslley Patati, Otero e Willian Bigode.