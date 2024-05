Jesús Navas renova com Sevilla até o fim de 2024

"O meu desejo, e já o transmiti ao presidente, é continuar jogando até dezembro para ajudar a equipe. Será nessa data que decidirei pendurar as chuteiras com a camisa que sempre sonhei, vestido de jogador do Sevilla. Mais uma coisa, nestes próximos meses, os meus últimos como jogador de futebol profissional, não receberei o salário que for acordado com o presidente, será doado a uma fundação. A decisão é minha e comuniquei aos torcedores do clube todos os detalhes e deixei a transparência nos guiar", completou.