Nasce a filha de Dudu, atacante do Palmeiras; veja fotos

Mais cedo, o atacante participou do jogo-treino do Verdão contra o São Bento, que terminou em goleada por 6 a 1, na Academia de Futebol. O experiente jogador está se recuperando de lesões no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Dudu, portanto, não entra em campo desde o dia 27 de agosto de 2023, na vitória do Palmeiras contra o Vasco, por 1 a 0, pelo Brasileirão, no Allianz Parque.

Com o adiamento da sétima e oitava rodadas do Brasileirão por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a equipe de Abel Ferreira volta a campo para defender a vantagem de 2 a 1 contra o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil, às 19h (de Brasília) da próxima quinta-feira, em Ribeirão Preto.