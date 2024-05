Com um a mais, Porto vence Braga no Português e garante vaga na próxima Liga Europa

O Porto venceu o Braga neste sábado por 1 a 0, no Estádio de Braga, pela última rodada do Campeonato Português. O lateral direito Víctor Gómez Perea foi expulso com apenas 12 minutos do primeiro tempo e deixou a equipe mandante com um a menos durante quase toda a partida.

Com o resultado, o Porto terminou a competição na terceira colocação, com 70 pontos, e garantiu a classificação para a próxima Liga Europa. Já o Braga encerrou o campeonato na quarta posição, com 69, e jogará os play-offs da Liga Conferência.

O Porto entra em campo novamente no próximo dia 26, às 13h15 (de Brasília), contra o Sporting, no Centro Desportivo Nacional do Jamor, pela final da Taça de Portugal. Já o Braga realizou sua última partida da temporada.