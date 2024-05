Grêmio, Inter e Juventude se reúnem com ministros para debate sobre o futebol gaúcho

Nesta sexta-feira, no Beira-Rio, representantes de Grêmio, Internacional e Juventude, juntamente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), se reuniram com ministros do Governo Federal para um debate sobre a situação do futebol gaúcho, em meio à tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul.

Os presidentes Alexandre Barcellos, do Internacional, e Luciano Hocsman, da FGF, além de Milton Machado, representante do São José, e Fábio Floriani, vice-presidente do Grêmio, se encontraram presencialmente com os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, e Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional do Brasil.