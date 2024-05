Com cinco brasileiros, confira os dez times já classificados às oitavas da Libertadores

Nesta semana, ocorreu a disputa da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Restando, agora, somente mais um compromisso, algumas equipes já asseguraram vaga às oitavas de final da competição internacional. Caso dos brasileiros Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Fluminense e Botafogo.

O Palmeiras, por exemplo, garantiu a vaga à próxima fase e a liderança do Grupo F ao vencer, no Allianz Parque, o Independiente Del Valle-EQU pelo placar de 2 a 1. O Verdão, em caso de vitória na última rodada e de uma combinação de resultados, pode carimbar sua classificação com a melhor campanha geral, já que soma 13 pontos. Assim, a equipe comandada por Abel Ferreira teria os confrontos de volta da fase mata-mata disputados em casa.

O São Paulo, de Zubeldía, também é outro clube com passagem já carimbada entre os 16 da próxima fase. Após o empate em 0 a 0, no Morumbis, contra o Barcelona-EQU, o Tricolor Paulista chegou ao décimo ponto, não podendo mais sair da zona de classificação. Agora, a equipe paulista disputa a liderança em casa, contra o Talleres-ARG, também classificado e, atualmente, na primeira posição do Grupo B, com 13 unidades.