Jornal indica desejo do Barcelona em trocar Vitor Roque por atacante do United

Vitor Roque ainda não conseguiu engrenar no futebol europeu e seu futuro já é incerto no Barcelona, que pode estar interessado em uma troca entre o brasileiro e o atacante Mason Greenwood, do Manchester United, emprestado ao Getafe, conforme noticiado pelo jornal britânico HITC.

Desde janeiro no clube catalão, o brasileiro não conseguiu se destacar e perdeu espaço no elenco. A última vez que Vitor Roque entrou em campo foi no dia 13 de abril, na vitória do Barça sobre o Cádiz, por 1 a 0. O atacante começou a partida como titular e foi substituído no começo do segundo tempo.

Em 13 jogos, Vitor marcou apenas dois gols e não deu assistências.