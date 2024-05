Raphinha marca, homenageia o RS e Barcelona retoma 2º lugar após bater Real Sociedad

Nesta segunda-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebeu a Real Sociedad no Estádio Olímpico Lluís Companys e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Lamine Yamale Raphinha.

Com o resultado positivo, o time de Xavi chegou aos 76 pontos e assumiu a vice-liderança da competição, já que o Girona empatou diante do Alavés e ficou com 75 na terceira colocação. Vale lembrar que o segundo lugar da La Liga dá direito a uma vaga na Supercopa da Espanha. Já a Real Sociedad ficou com os mesmos 54 e caiu para a sétima posição depois do Bétis superar o Almería e chegar a 55.

Por fim, o Barça retorna aos gramados nesta quinta-feira, contra o já rebaixado Almería. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Power Horse Stadium. Pelo lado da Real Sociedad, o time duela com o Valencia no mesmo dia. A partida acontece às 17h (de Brasília), na Reale Arena.