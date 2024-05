Guarani busca reabilitação e América-MG mira o G-4 da Série B

Guarani e América-MG entram em campo nesta segunda-feira, às 21h, para dar sequência à sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em situações bem diferentes, se enfrentam no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

O time paulista busca reabilitação após ser derrotado por 1 a 0 para o Coritiba. Com o resultado, aparece na última colocação (20º) com três pontos. No último jogo em casa, porém, conquistou a primeira vitória, ao fazer 2 a 0 no Botafogo-SP.

Já o América-MG, um dos dois únicos invictos até agora, ao lado do Goiás, tem nove pontos e quer a vitória para entrar no G-4. Este será o segundo confronto seguido diante de um time paulista, já que vem de empate sem gols com o Mirassol, em Belo Horizonte (MG).

A Ponte Preta também entraria em campo para enfrentar a Chapecoense às 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), mas a partida, inicialmente marcada para domingo à tarde, foi novamente adiada devido ao mau tempo na região catarinense, que impossibilitou a viagem do time paulista.

A delegação esteve no Aeroporto de Viracapos de manhã e no domingo à noite, mas não conseguiu embarcar por falta de 'teto' em Chapecó. A Ponte Preta soma cinco pontos, em 14º lugar, enquanto a Chapecoense tem oito, em 11º.