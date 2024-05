Liverpool-URU x Palmeiras: onde assistir ao jogo da Libertadores

O Palmeiras deve ter a volta de Raphael Veiga no time titular. O meia foi poupado da partida contra o Cuiabá no domingo (5), mas treinou normalmente com o restante do elenco durante a semana.

Classificação e jogos Libertadores

A equipe comandada por Abel Ferreira pode garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores nesta rodada. Para isso acontecer, o Palmeiras precisa vencer o Liverpool e torcer para o San Lorenzo perder ou empatar contra o Independiente del Valle.

O Alviverde venceu o Liverpool-URU por 3 a 1 na partida que aconteceu no Allianz Parque. O Liverpool precisa da vitória para continuar sonhando com uma classificação para o mata-mata.

A classificação do Grupo F tem: Palmeiras (7), Independiente del Valle (4), Liverpool-URU (4) e San Lorenzo (1).

Prováveis escalações

Liverpool-URU: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Rosso, Matías de los Santos, Agustin Cayetano e Miguel Samudio; Martin Barrios, Lucas Lemos e Lucas Wasilewsky; Luciano Rodriguez e Matías Ocampo. Técnico: Emiliano Alfaro.