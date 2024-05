River Plate pode garantir classificação para o Mundial, que terá Palmeiras, Flamengo e Fluminense

O River Plate está próximo de classificar para o novo Mundial de Clubes, que será realizado entre junho e julho de 2025, nos EUA. O time argentino entra em campo nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), contra o Nacional, no Uruguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Em caso de vitória, a equipe conquistaria sua vaga para o torneio via ranking.

??? Argentina@RiverPlate are the sole club that could secure their spot at next year's competition via the rankings pathway. A win over Uruguay's @Nacional would seal a spot for River in the United States. pic.twitter.com/pMrCiYjQQW