Valencia participa de doações a pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Nesta segunda-feira, o atacante Enner Valencia, do Internacional, e sua família compareceram na Vila Ipiranga para participar das doações a pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

As enchentes que assolam o Rio Grande do Sul seguem tendo reflexos na capital gaúcha e em outras centenas de municípios no estado. A tragédia também afetou o futebol, com os jogos dos times gaúchos sendo adiados pela CBF e a Conmebol repetindo o ato com os duelos da dupla Gre-Nal na Libertadores e na Sul-Americana.

O Internacional, por sua vez, cancelou os treinos e deve se reapresentar na quinta-feira. O Beira-Rio, o centro de treinamento do time e o aeroporto de Porte Alegre estão alagados.