Rival do São Paulo na Copa do Brasil, Águia de Marabá empata com o Fluminense-PI pela Série D

O Águia de Marabá, rival do São Paulo na Copa do Brasil, empatou em 1 a 1 com o Fluminense-PI nesta segunda-feira, no Estádio Zinho de Oliveira, pela segunda rodada da Série B. Junior Dindê marcou o gol dos donos da casa, enquanto Weslley balançou as redes para os visitantes.

Com o empate, o Águia de Marabá segue sem vencer na Série D, chegando ao seu quinto jogo consecutivo sem vitória. A equipe paraense ocupa a sétima posição do Grupo B com apenas um ponto - mesma situação do Fluminense-PI, sexto colocado.