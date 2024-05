Palmeiras vence o Cruzeiro fora de casa e assume a vice-liderança do Brasileirão feminino

AGORA, SIM, A GENTE PODE COMEÇAR A SEMANA! E DO MELHOR JEITO! +3 PONTOS PRA CONTA! AVANTI, PALESTRINAS! ?

Cruzeiro 1×2 Palmeiras

Poliana e Lais Estevam

? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 7, 2024

Palmeiras e Cruzeiro voltam a campo no próximo sábado. O Alviverde duela com o Santos, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). Enquanto a Raposa enfrenta o Botafogo, às 21 horas, no Estádio Castor Cifuentes.

As Palestrinas abriram o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta, Isadora levantou a bola na área e Poliana cabeceou firme para estufar a rede. Quatro minutos depois, o Cruzeiro empatou. Byanca Brasil saiu em contra-ataque, livre, avançou, invadiu a área e bateu para o gol, deixando Natascha no chão.