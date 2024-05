São Paulo fecha preparação para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão; veja time provável

Neste sábado, o São Paulo fechou a preparação para enfrentar o Vitória pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h (de Brasília) desse domingo, no Barradão.

Em meio à maratona de jogos e viagens, o elenco realizou uma atividade no CT da Barra Funda dedicada à recuperação física dos atletas, com trabalhos comandados pela equipe de preparação física.

Depois, houve exercícios com bola para todo o grupo e um complemento de finalizações para uma parte dos atletas. O técnico Luis Zubeldía deve seguir sem contar com as presenças de Pablo Maia (lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda), Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito), Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).