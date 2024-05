Daniel Dutra se torna o tenista mais velho da história a alcançar a 1ª final de um Challenge

A second chance turns magical ?

Lucky loser Daniel Dutra da Silva reaches his first career Challenger final with a victory over Mena 6-3, 6-4 in Porto Alegre!#ATPChallenger | @cbtenis pic.twitter.com/5Hrr5sBoiy

? ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) May 4, 2024

Dentro de quadra, os jogadores fizeram a parte deles e decidiram o título de duplas. Kaichi Uchida(JAP) e Roberto Subervi(DOM) começaram a final perdendo o primeiro set por 5/7. Mas no segundo, na decisão no tio-break, Patrick Harper(AUS) e David Stevenson(GBR) não tiveram chances e viram a final ir para o Match Tie-break onde perderam por 10/6.

Este foi o segundo título de Challenger na carreira de Subervi e Uchida, que comemoraram bastante a conquista e os 50 pontos no ranking.