Chapecoense sai na frente, mas América-MG busca empate pela Série B do Brasileiro

A Chapecoense e o América-MG empataram em 2 a 2 neste sábado, na Arena Condá, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Mário Sérgio e Bruno Leonardo, para os mandantes, e Fabinho e Moisés, para os visitantes.

Com o resultado, a Chapecoense está na segunda posição, com sete pontos conquistados. Enquanto o América-MG ocupa a quinta colocação, com cinco.

A Chapecoense retorna a campo na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o América-MG recebe o Vila Nova na quarta-feira, às 21h.