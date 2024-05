Times gaúchos se mobilizam para ajudar vítimas da chuva no RS

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul prejudicaram a vida de muitas famílias. Com isso, Grêmio, Internacional e Juventude, os principais clubes do futebol gaúcho, se mobilizaram para ajudar as vítimas.

As equipes abriram diversos pontos no Rio Grande do Sul para arrecadarem alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene, roupas e calçados para as vítimas das enchentes.

Confira abaixo o local em que os clubes estão recebendo doações