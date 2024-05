Corinthians vira contra o América-RN e larga em vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil

O jogo

O primeiro tempo foi muito movimentado na Arena das Dunas. O América-RN começou com tudo e logo aos seis minutos o atacante Rafinha exigiu defesa importante de Carlos Miguel. O gol dos mandantes saiu aos 12, com Marcos Ytalo, que finalizou de média distância e contou com desvio em Norberto para "matar" o goleiro corintiano.

Em desvantagem, o Timão passou a controlar mais o jogo e responder. Aos 20 minutos, Félix Torres aproveitou cruzamento de Matheus Bidu e acertou a trave. Aos 27, foi a vez de Paulinho exigir defesa de Renan Dida em jogada aérea. Logo em seguida, o Corinthians chegou ao seu gol, com Breno Bidon, que aproveitou passe de Wesley no setor esquerdo e não teve trabalho para finalizar para as redes.

A reta final do primeiro tempo foi do América-RN. Aos 42, Rafinha girou sobre Cacá e bateu forte, para defesa de Carlos Miguel. Aos 46, Matheus Ferreira cabeceou na trave e, em seguida, Alan exigiu mais uma grande intervenção do arqueiro do Timão.

Na segunda etapa, o América-RN assustou logo aos sete minutos, com finalização na trave de Wenderson. O Corinthians não demorou para responder e, aos 18, chegou ao seu segundo gol com Cacá, em cobrança de escanteio batida por Matheus Bidu.

Aos 22, os mandantes chegaram a empatar, com o zagueiro Ferreira, mas o VAR revisou o lance e assinalou impedimento. O Corinthians voltou a assustar aos 34 minutos, em chute de Pedro Raul, de longa distância.