São Paulo quebra recorde de público do Morumbis em 2024 no Choque-Rei

O São Paulo quebrou o recorde de público do Morumbis em 2024 nesta segunda-feira, no empate sem gols com o Palmeiras, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. 55.694 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas do estádio apoiando o Tricolor contra o rival alviverde.

Esse foi o terceiro jogo neste ano que o São Paulo contou com mais de 50 mil pessoas nas arquibancadas do Morumbis. Em março, pela primeira fase do Campeonato Paulista, também contra o Palmeiras, 55.033 torcedores estiveram presentes no estádio tricolor. Já nas quartas de final do Estadual, contra o Novorizontino, 55.197 são-paulinos acompanharam a eliminação da equipe nos pênaltis.

Apesar de ter quebrado o seu recorde de público em 2024 nesta segunda-feira, o São Paulo teve uma renda com bilheteria inferior à das outras duas partidas com mais de 50 mil torcedores no Morumbis.