Zubeldía diz que torcida do São Paulo merecia vitória, mas vê empate justo

Tempo de treino: "Tem aspectos de jogo com e sem bola que vou aprendendo rápido. O que estou vendo é que são jogadores que querem aprender e incorporar conceitos, estão dispostos a trabalhar. E quando temos mais tempo, seguramente é melhor, mas não me queixo, simplesmente meu foco é em ganhar no pouco tempo que tenho para que os jogadores incorporem o que pretendo. Não há tempo, não importa."

Apoio da família: "Apesar da responsabilidade do cargo, São Paulo tem muitos torcedores e é uma responsabilidade muito grande que devo transmitir aos jogadores. Por trás de cada um de nós tem uma família. É muito difícil separar minha vida familiar do futebol. Minha família está muito feliz. Sofro com a distância, minha filha tem saudades, mas eles sabem bem que sou feliz trabalhando. E me receberam muito bem em São Paulo, estou muito contente porque é um bom ponto de partida para que o São Paulo consiga crescer a cada jogo."

Adaptação: "Muito futebol. De manhã, de tarde, de noite é futebol. Estamos muito felizes, mas sabemos que jogo a jogo a equipe tem que demonstrar que é boa. Corrigindo algumas coisas. Os trabalhadores do São Paulo são muito bons, tem muita gente, as instalações são lindas. Todos me receberam muito bem. Um pouco da sensação de não ganhar hoje tem a ver com isso, com dar alegria ao nosso torcedor. Mas entregamos tudo. Quando se trabalha e se deixa tudo em campo, o torcedor vê. Sou muito grato com todos do São Paulo."

Poupar na sequência: "Temos que trabalhar amanhã, e depois logo definir a equipe. Mas é provável que tenha rodízio, porque tenho que descansar alguns jogadores que vêm de desgastes importantes de viagens e jogos. E acho que esse é o momento de rodar a equipe para poderem jogar todos os jogos em boas condições."