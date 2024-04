Pablo Maia pode ser operado, e Bobadilla se diz pronto para ser titular

O volante Pablo Maia tem uma lesão considerada grave pelo São Paulo e pode ter de ser operado. Sem o titular, Bobadilla, substituto na última segunda-feira (29), já se prontificou a assumir a posição.

O que aconteceu

O Tricolor ainda estuda a forma de tratamento do volante e não "fechou um diagnóstico", segundo ouviu a reportagem. Existe a possibilidade de Pablo Maia ter que ser submetido a uma cirurgia.

O jogador teve uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Zubeldía escolheu o paraguaio Bobadilla para a vaga no clássico contra o Palmeiras.