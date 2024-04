Vasco terminina rodada na zona de rebaixamento e já fica em alerta no Brasileirão

Quando se fala em rebaixamento no Brasileirão, o torcedor do Vasco provavelmente já fica assustado. E a temida zona da degola já conta com a presença do time carioca ao fim da quarta rodada da competição nacional.

Depois de três derrotas seguidas, o Vasco ocupa neste momento a 17ª cocação na classificação do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos. O clube de São Januário está à frente apenas de Cuiabá, Atlético-GO e Vitória.