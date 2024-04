Bayern de Munique x Real Madrid: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Champions

Do outro lado, o Real Madrid está embalado após eliminar o atual campeão Manchester City. O técnico Carlo Ancelotti pregou respeito ao Bayern e minimizou a perda do título alemão do adversário.

"Temos muito respeito pelo Bayern. Eles foram espetaculares contra o Arsenal-ING e estamos nos concentrando nesses jogos, não na temporada da Bundesliga. É preciso levar em conta a história deles na Champions, isso é um grande fator", declarou.