Pablo Maia sofre lesão na véspera do Choque-Rei e vira novo desfalque do São Paulo

Pablo Maia se tornou o mais novo desfalque do São Paulo. O volante foi cortado do clássico contra o Palmeiras desta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, após sofrer uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda no treino de domingo, no CT da Barra Funda.

Pablo Maia sentiu a região posterior da coxa esquerda na última jogada da atividade que encerrou a preparação do elenco são-paulino para o confronto com o Palmeiras. Desta forma, o volante acabou sendo retirado dos planos do técnico Luis Zubeldía para a partida desta segunda-feira.

O problema não é considerado simples. Na maioria dos casos lesões como a de Pablo Maia são resolvidas com tratamento conservados, mas, dependendo do quadro, uma cirurgia não está descartada.