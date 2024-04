Casares publica foto ao lado de Leila no Choque-Rei: 'Clima cordial'

Após o duelo, que terminou em empate por 1 a 1, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, dirigiu insultos xenofóbicos a Abel Ferreira. Leila Pereira julgou a atitude, dizendo que o profissional é uma pessoa "non grata" no Palmeiras.

Ambos os times buscam, agora, manter uma boa relação, o que vinha acontecendo nos últimos anos. Em 2023, as equipes, inclusive, chegaram a "trocarem" de estádios em jogos como mandante. O São Paulo jogou no Allianz Parque, assim como o Palmeiras disputou partidas no Morumbis.

Após o empate nesta segunda-feira, os times focam no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o São Paulo encara o Águia de Marabá, no Mangueirão, enquanto o Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP, no Allianz Parque.