Auxiliar de Ramón, Emiliano Díaz se despede do Vasco: "Foi um prazer representar este clube gigante"

Emiliano Díaz, auxiliar e filho de Ramón Díaz, utilizou sua conta no Instagram, na noite desta segunda-feira, para se despedir do Vasco. O argentino afirmou ter sido um prazer fazer parte do clube.

"Quero agradecer à toda família Vasco, foi um prazer enorme representar este clube gigante, serei eternamente grato por todo o carinho que me deram nestes 9 meses. Sempre os carregarei em meu coração. Não posso deixar de agradecer em especial a todos os funcionários que me fizeram sentir em casa e a esse grupo de jogadores que dão a vida por esta camisa. A linda história que vivemos juntos ficará para sempre. Tamo junto, 'Vascão'", escreveu Emiliano.