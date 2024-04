Sevilla busca empate contra o Betis em clássico pelo Campeonato Espanhol

Neste domingo, o Real Betis recebeu o Sevilla, no Estádio Benito Villamarín, em clássico válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Com gols de Isco, para os mandantes, e Kike Salas, para os visitantes, o jogo terminou empatado por 1 a 1.

O resultado levou o Betis aos 49 pontos, ocupando a sétima posição da tabela. O Sevilla, por sua vez, alcançou os 38 pontos, aparecendo em 13º lugar.

Agora, o Betis terá compromisso no próximo domingo, às 9h (de Brasília), diante do Osasuna, pelo Espanhol. Já o Sevilla enfrenta o Granada pela mesma competição e no mesmo dia, mas às 16h.