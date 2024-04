Com tranquilidade, Sesi-Bauru bate Campinas e é bicampeão da Superliga masculina

O último ponto da #SuperligaBet7k masculina! 🏐👀 Darlan botou no chão e garantiu o título para o Sesi Vôlei Bauru. Olha a festa do time paulista! 🏆🎉 pic.twitter.com/mQsBeHDBKU -- Vôlei Brasil (@volei) April 28, 2024

O oposto Darlan foi o grande nome do jogo. O jogador fez o ponto decisivo, que confirmou o título, e desequilibrou o confronto.

O Sesi-Bauru fechou o primeiro set com tranquilidade. A equipe explorou os bloqueios do time do Campinas e foi mais contundente nos ataques para fechar a vitória por 25 a 16.

O Campinas melhorou no segundo set e o jogo ficou acirrado. Mesmo assim, o Sei-Bauru errou menos que o adversário e venceu no detalhe, por 25 a 23.

Abalado, o Campinas tentou, mas não conseguiu superar o grande time do interior de São Paulo. Darlan, o nome do jogo, acertou um lindo ataque para dar o título da Superliga ao Sesi-Bauru.