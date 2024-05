Família de Walewska quer que viúvo inclua Porsche de R$ 348 mil em espólio

"Eu listei exatamente os que tenho ciência. Mas os demais herdeiros também podem informar ao juízo pois tudo será 'colocado' no inventário para posterior partilha entre os herdeiros", afirmou João Vinícius Manssur, advogado do viúvo.

Do outro lado, Eric Vaccarezza, advogado da família de Walewska, criticou a postura do viúvo. "Enquanto Ricardo desfila de Porsche pela cidade, afirmando que não tem dinheiro, ele quer despejar os pais da nossa campeã de um apartamento simples, humilde, padrão Minha Casa, Minha Vida (num prédio) com 3 andares, onde nem elevador tem, onde só se sobe de escada", disse.

Waleswka era uma das jogadoras mais bem pagas no voleibol feminino no Brasil. Segundo informações apuradas pela reportagem, uma jogadora do nível de Wal chega a ganhar até R$ 80 mil por mês.

Ela morreu no dia 22 de setembro, após cair do 17º andar do prédio onde morava, na região central de São Paulo. A polícia investiga o caso. Em uma das cartas deixadas por Wal antes de morrer, ela pede para que o viúvo não desampare seus pais.