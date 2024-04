Ex-BBB, Key Alves confirma retorno ao vôlei e é anunciada por nova liga dos EUA

"Estou muito animada e feliz por fazer parte da @lovb, depois de dois anos lesionada, voltar a jogar vôlei com vocês é muito gratificante. Me sinto honrada! Obrigada", comentou a atleta no post de seu anúncio.

O último clube no qual Key Alves atuou foi o Osasco, de 2021 a 2022. Antes disso, ela teve grande destaque nas seleções de base. A ex-BBB foi campeã e eleita melhor líbero do Sul-Americano sub-18, realizado em 2018, em Lima, no Peru.

A atleta de 24 anos não joga profissionalmente desde outubro de 2022, quando ainda estava no Osasco e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em um jogo contra o Pinheiros.