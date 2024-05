Advogado: imóvel onde pais de Walewska moram não pode estar em espólio

A defesa de Ricardo alega que, para compor o inventário, os imóveis ocupados precisam ser listados. "Eu listei exatamente os que tenho ciência. Mas os demais herdeiros também podem informar ao juízo pois tudo será 'colocado' no inventário para posterior partilha entre os herdeiros", afirmou João Vinícius Manssur, advogado do viúvo.

No caso do imóvel localizado em Belo Horizonte, fazendo parte do espólio, dona Maria e seu Geraldo passariam a pagar por uma locação de R$ 2.070 — uma proporção de 68,97% — caso decidam continuar morando no local. Além do pagamento do IPTU, condomínio e contas de consumo, até a decisão da Justiça sobre o andamento do inventário.

A discussão pelo imóvel de BH começou quando a defesa do viúvo emitiu um documento extrajudicial alegando que, para compor o inventário, os imóveis ocupados precisam ser listados. Em entrevista ao UOL, a família alegou ver essa atitude como uma afronta para retirar o casal de idosos do local onde moram há mais de uma década, ou obrigá-los agora a pagar por um aluguel.

A jogadora, que presenteou os pais com o imóvel, colocou a propriedade em nome dela e do pai, seu Geraldo Vieira. O idoso topou falar com a reportagem.

Eu entendo que por força da lei, Ricardo tem direito ao fruto do trabalho da nossa campeã, mas ele não tem direito ao apartamento, pois ela não tinha nada com ele na época, está fazendo isso para destruir o que sobrou da família Geraldo Vieira, pai de Walewska

Wal morreu no dia 22 de setembro de 2023, após cair do 17º andar do prédio onde morava, na região central de São Paulo. A polícia investiga o caso.