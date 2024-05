Pais de Walewska consideram represália tentativa de viúvo de cobrar aluguel

Walewska, jogadora de vôlei que morreu em setembro, e seu marido Ricardo Alexandre Mendes moravam em um imóvel em São Paulo e tinham outro apartamento no mesmo edifício, financiado. Eles se dividiam no pagamento das parcelas do financiamento. Já um outro imóvel, em Belo Horizonte, onde os pais da jogadora moram, deve entrar no espólio.

A defesa de Ricardo alega que, para compor o inventário, os imóveis ocupados precisam ser listados. No caso do imóvel localizado em Minas Gerais, fazendo parte do espólio, dona Maria e seu Geraldo passariam a pagar por uma locação de R$ 2.070 — uma proporção de 68,97% — caso decidam continuar morando no local. Além do pagamento do IPTU, condomínio e contas de consumo, até a decisão da Justiça sobre o andamento do inventário.