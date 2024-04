Thiago Monteiro celebra vitória contra Tsitsipas: "Consegui me impor muito bem"

Into round 3 ?@dThiagoMonteiro defeats Tsitsipas in straight sets to advance to R3 of an ATP Masters 1000 event for the first time in his career! @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/149qTZYGu2

"Tênis é assim, é uma nova oportunidade a cada semana. Eu não estava tendo bons resultados nos Challengers e também não estava me sentindo bem em quadra, mas segui trabalhando com a minha equipe e tentando melhorar as coisas que não estavam funcionando e, principalmente, acreditando no meu jogo. Essa semana, sem dúvidas, tem tudo para ser uma virada de chave e essa vitória com certeza foi uma das maiores da minha carreira. Saber que num bom dia a gente joga de igual para igual com esses jogadores me dá muita confiança", completou.

O brasileiro superou Tsitsipas após vencer dois jogos no qualifying para se classificar para a chave principal. Na próxima fase, Thiago encara o tcheco Jiri Lehecka, número 31 do mundo.