Após indicação, Chael Sonnen rejeita status de Hall da Fama do UFC: "Não me considero"

No dia 13 de abril, durante a realização do centenário evento do UFC 300, Chael Sonnen recebeu a notícia de que foi induzido ao Hall da Fama da empresa por conta de seu emblemático combate disputado contra Anderson Silva, em 2010. Depois de ser pego de surpresa e agradecer à indicação, o falastrão americano aparentemente mudou de postura ao resolver recusar o status de membro do seleto grupo do Ultimate.

Em recente participação no programa 'The MMA Hour', Sonnen esbanjou sinceridade ao explicar que não se considera digno de tal honraria individualmente como atleta. 'Spider', por exemplo, já figurava no Hall da Fama na 'Ala Pioneiros'. Como não foi induzido por seus serviços gerais à organização, e sim por um confronto em específico, o ex-desafiante ao cinturão dos pesos-médios (84 kg) rejeita a alcunha de Hall da Fama da liga.

"Eu me consideraria (um Hall da Fama)? Não, não me considero. Ou você é, ou você não é. Mas não, eu acho que não. Acho que você (como lutador) tem que entrar. Não acredito que uma luta pode entrar (por você). Não acho que isso me torna um Hall da Fama, acho que isso faz daquela luta uma luta digna de Hall da Fama. Essa sempre foi a minha interpretação. Os caras que entram separadamente, sinto que estão em uma categoria diferente", opinou Chael.