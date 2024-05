Pôster do UFC 303 destaca retorno de Conor McGregor contra Michael Chandler

Palco da aguardada volta de Conor McGregor ao octógono mais famoso do mundo, o UFC 303 teve seu pôster oficial divulgado pela entidade. Com quase dois meses de antecedência, a imagem promocional do evento marcado para acontecer no dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA), foi apresentado aos fãs pela organização, através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Como esperado, Conor McGregor aparece como grande destaque do pôster do UFC 303, ao lado do seu oponente, o americano Michael Chandler. Os rivais, que se enfrentaram como capitães de equipe na 31ª temporada do reality show 'The Ultimate Fighter', agora medirão forças dentro do octógono, na luta principal do evento marcado para o dia 29 de junho.

UFC 303: Conor McGregor vs Michael Chandler

Sem lutar desde julho de 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna durante confronto contra Dustin Poirier, Conor McGregor retorna ao octógono do Ultimate para enfrentar o ex-desafiante ao título peso-leve Michael Chandler, seu rival no 'TUF 31'. O confronto entre o astro irlandês e o norte-americano será disputado na divisão dos meio-médios (77 kg) e está previsto para durar até cinco rounds.