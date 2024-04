Vojvoda enaltece vitória do Fortaleza contra o Boca Juniors: "Três pontos importantes"

ELE BRILHA DEMAIS EM NOITES DE COPA! ?????? pic.twitter.com/OP47zUd40L

"São dois gols importantes, mas não coloco como os mais importantes porque qualquer gol que você faz com essa camisa tem seu peso. Mas, lógico que hoje, diante de um adversário tão tradicional no nosso continente, se torna um pouquinho mais especial. Então, muito feliz por ter marcado novamente e mais feliz ainda porque conseguimos uma vitória diante de um adversário direto dentro do nosso grupo, e foi isso que a gente planejou durante a semana toda. Um confronto direto, em casa, então a gente tinha que aproveitar toda a atmosfera que foi criada pelo nosso torcedor, uma linda festa. Acho que conseguimos corresponder tudo isso", disse Pikachu.

Com a vitória, o Fortaleza se manteve na liderança do Grupo D, com nove pontos e três vitórias em três jogos. A equipe volta a campo neste domingo, novamente no Castelão, contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).