Daniel Dutra perde para Kirkin e é vice-campeão do Challenger de Porto Alegre

Jogador mais velho do Challenger Tour a alcançar pela primeira vez a final em um torneio deste nível, com 35 anos e nove meses, Daniel Dutra Silva acabou com o vice-campeonato do Challenger de Porto Alegre ao perder para o turco Ergi Kirkin por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h43min de partida.

Apesar de ter perdido a decisão, Daniel Dutra afirmou estar vivendo um "momento de sorte". O tenista brasileiro perdeu no qualificatório e entrou na chave principal como "lucky loser" e foi despachando um rival atrás do outro. Para chegar na final, eliminou o venezuelano Gonzalo Oliveira, e os argentinos Gonzalo Villanueva, Guido Ivan Justo, em partida na qual salvou nove break points, e Facundo Mena.

Em sua primeira final de simples na carreira, Dutra mostrou certo nervosismo e sentiu dificuldade em segurar o saque do adversário. O brasileiro teve o serviço quebrado logo no primeiro game, mas se recuperou, conseguiu virar o duelo, com direito a um segundo game com 17 pontos, mas não suportou a pressão de Kirkin.

Ao empatar o jogo por 3/3, sem sofrer levar pontos, o turco conseguiu desestabilizar o brasileiro e conseguiu confirmar o primeiro set sem muita dificuldade, quebrando mais dois serviços do brasileiro.

No segundo set, foi a vez de Dutra quebrar o serviço no primeiro game. O brasileiro abriu 2/0 e chegou a estar vencendo por 4/3, mas novamente caiu de produção no final do set e acabou perdendo para o turco por 7/5. Com isso, acabou com o vice-campeonato.