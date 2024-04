Diniz critica indisciplina de atletas afastados no Fluminense: "Inadmissível"

Nesta quinta-feira, o técnico Fernando Diniz criticou a indisciplina dos quatro atletas afastados no Fluminense: John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur. A fala veio na coletiva de imprensa após o empate do Tricolor Carioca com o Cerro Porteño por 0 a 0, no Paraguai, pela fase de grupos da Libertadores.

"Foi algo inadmissível, em qualquer época, principalmente nos tempos de hoje. A gente espera que isso sirva de correção para esses e para outros. Também para o futebol brasileiro na questão de se levar mais a sério porque tem muita coisa envolvida no futebol profissional, são muitas famílias envolvidas. A gente tem que fazer com que aumente o máximo nossa chance de ganhar, sem nunca ter a certeza que iremos ganhar, mas temos que trabalhar com respeito e com o máximo de empenho para que as coisas aconteçam da maneira correta."