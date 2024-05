Abel Ferreira celebra vitoria de Norris na F1: 'que venham mais'

Abel Ferreira, do Palmeiras, comemora vitória de Lando Norris na Fórmula 1 Imagem: Reprodução/Instagram/@coachabelferreira

Desde então, o piloto "adotou" o Palmeiras como seu clube. No ano passado, inclusive, Norris usou uma camisa do Alviverde no desfile dos pilotos do GP de São Paulo.

Abel Ferreira, por outro lado, se tornou uma presença constante nos boxes da McLaren. O português costuma comparecer ao Grande Prêmio paulista da Fórmula 1.

O Palmeiras parabenizou Norris pela vitória no GP de Miami: "Parabéns e saudações do Maior Campeão do Brasil", escreveu o clube no X, antigo Twitter.