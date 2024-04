Xavi volta atrás e anuncia permanência no Barcelona até o fim de seu contrato

Na manhã desta quinta-feira, o técnico Xavi Hernández anunciou em coletiva de imprensa que permanecerá no Barcelona até junho de 2025, data do fim de seu contrato. O treinador espanhol havia afirmado em janeiro deste ano que deixaria o clube ao final da temporada, mas voltou atrás em sua decisão.

"I think this is what's best for the Club."